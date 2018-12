Clearhaus tredobler overskud og rammer milepæl efter blot 3 år

Clearhaus A/S har netop udgivet årsregnskabet for 2017. Den unge danske FinTech iværksættervirksomhed rapporterer et EBITDA på €2,49 mio. og forventer, at det rammer €3-5 mio. i løbet af indeværende år. “Da mere end 80% af omsætningen genereres uden for Danmarks grænser, vil 2018 blive året, hvor vi vil markedsføre os yderligere i vore nabolande, og hvor vi vil gøre strategisk entré på højpotentielle vækstmarkeder i Europa.” siger CEO Claus Methmann Christensen.

Clearhaus er nået langt siden lanceringen i 2015, idet virksomheden skriver en af de hurtigste væksthistorier i den stærkt konkurrenceprægede FinTech-branche. “Vi fandt et behov i markedet for simple og sikre betalingsløsninger til konkurrencedygtige priser. Vi udviklede derfor et produkt, som ikke blot opfyldte dette behov, men som med overlegne features og god service overgik kundernes forventninger.”

På et marked, som var domineret af store traditionelle banker og monopolagtige tilstande, formåede Clearhaus at forstyrre og udfordre disse tilstande ved at sikre sig 20-25% af det danske marked på kun tre år.

Efter med succes at have udnyttet sin hjemmemarkedsfordel i Danmark, ser den ambitiøse FinTech iværksættervirksomhed nu mod andre Europæiske markeder. “Vi vinder større og større markedsandele i hele Europa og vil foretage flere strategiske investeringer for at sikre en store markedsandele på udenlandske markeder, især i Norden,” tilføjer Claus Methmann Christensen.

Claus Methmann Christensen forklarer yderligere Clearhaus’ succes med virksomhedens konstant dedikerede innovative indsats. “Uanset om det gælder forbedring af vores automatiske systemer til sporing af svindel eller udvikling af features, som for eksempel API-baseret håndtering af chargebacks og kontoafstemning, vil vi altid arbejde på at gøre vores produkt smartere, hurtigere og mere intuitivt.” Clearhaus meddelte fornylig, at de nu understøtter betalinger gennemført med Apples bud på mobilbetalingsservice, Apple Pay, så deres 5.000 nordiske kunder nu kan acceptere betalinger med denne digitale wallet.

Det nye EU Betalingsdirektiv (PSD2) træder snart i kraft, og Claus Methmann Christensen fortæller, at virksomheden gør alt, hvad de kan for at hjælpe kunderne med at forberede sig på dette. “Vi giver vores kunder adgang til teknologier som f.eks. betinget og regelbaseret 3-D Secure og Apple Pay. Implementeringen af disse vil nemlig hjælpe kunderne med at overholde PSD2’s krav, som bl.a. indebærer Strong Customer Authentication, SCA,” der er en avanceret kundegodkendelsesprocedure.

I dag har Clearhaus 43 ansatte og har planer om at skalere forretningen yderligere uden at foretage store investeringer i arbejdskraft. “Vi sørger selvfølgelig for at foretage de rigtige investeringer i vores medarbejderstab, så vi sikrer, at både medarbejdernes professionalisme og virksomhedens vækst er på rette spor. Som tech-baseret virksomhed har vi dog mulighed for at automatisere en del processer, hvilket er godt for kunderne samtidig med, at det også er en god måde at holde driftsomkostninger nede på.”